Российская фигуристка, действующая чемпионка России Анна Щербакова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Хореоргафом короткой программе фигуристке стал специалист группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз. Музыка, которую Щербакова выбрала для короткой программы, стал саундтрек к фильму «Парфюмер».

Первым два прыжка Анна Щербакова исполнила отдельно, без помарок.

В каскаде во второй половине программы Анна Щербакова исполнила тройной лутц и тройной риттбергер.

Напомним, исполнять четверные прыжки в короткой программе девушкам запрещено.

Ранее свои короткие программы в первой разминке показали Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева и Алина Загитова. Без ошибок среди девушек откаталась лишь Загитова.