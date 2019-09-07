Российская фигуристка Станислава Константинова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Музыку для короткой программы Станислава Константинова выбрала еще в апреле, саундтреком для короткой программы был выбрал «Февраль» Леонида Левашкевича.

Первым в программе был чисто исполнен двойной аксель.

На каскаде Константинова сделала бабочку во время исполнения первого прыжка — лутц вышел двойным, вторым был чисто исполнен тройной тулуп.

Заключительным прыжком в программе был сделан тройной флип.

Ранее свои короткие программы в первой разминке показали Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Алина Загитова и Анна Щербакова. Без ошибок среди девушек откаталась лишь Загитова и Щербакова.