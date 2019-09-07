Российская фигуристка, действующая победительница финала серии Гран-при среди юниоров Алена Косторная показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Отметим, что Алена Косторная отставила прошлогоднюю программу под композиции Макса Рихтера «Departures (Lullaby)» и «November». Её она исполняла в прошлом сезоне, когда выступала по юниорам. Постановщиком выступил Даниил Глейхенгауз.

Первым был чисто исполнен двойной аксель, затем Косторная чисто исполнила тройной лутц.

Последним среди технических элементов шел каскад из тройного флипа и тройного тулупа.

Ранее свои короткие программы в первой разминке показали Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Станислава Константинова и Алина Загитова. Без ошибок среди девушек откатались лишь Загитова и Щербакова.