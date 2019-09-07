Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова показала свою короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Ранее Трусова не раскрывала музыку для своей короткой программы: для этой постановки были использованы разные части сюиты «Пер Гюнт» норвежского композитора Эдварда Грига. Первая часть программы исполняется под «Песнь Сольвейг», а вторая — под композицию «В пещере горного короля».

Саму программу Трусова исполнила чисто: вначале она исполнила двойной аксель, затем прыгнула тройной флип.

Завершила Трусова программу сложным каскадом из тройного лутца и тройного риттбергера.

Произвольную программу Трусова будет катать под музыку из телесериала «Игра Престолов».

Помимо Трусовой свои короткие программы представили Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Станислава Константинова, Алена Косторная и Алина Загитова.