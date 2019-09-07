Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль проведет поединок против соотечественника Нейта Диаса в рамках турнира UFC 244.

Изначально информацию об этом в своем «Твиттере» сообщил журналист и инсайдер Ариэль Хельвани. Затем президент промоушена UFC Дэна Уайт анонсировал бой в своем «Инстаграме».

Посмотреть эту публикацию в Instagram BOOOOOM!!!! @natediaz209 vs @gamebredfighter #MSG Публикация от Dana White (@danawhite) 7 Сен 2019 в 6:45 PDT

Турнир UFC 244 запланирован на 2 ноября 2019 года. Соревнования пройдут в Нью-Йорке, США, на площадке «Мэдисон Сквер Гарден».

Оба спортсмена выступают в полусредневесовой категории.

Сегодня, 7 сентября, состоится турнир UFC 244, в рамках которого пройдет титульный бой между чемпионом промоушена в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Дастином Порье. Соревнования пройдут в Абу-Даби, ОАЭ.