Американский боец смешанного стиля Хорхе Масвидаль проведет поединок против соотечественника Нейта Диаса в рамках турнира UFC 244.
Изначально информацию об этом в своем «Твиттере» сообщил журналист и инсайдер Ариэль Хельвани. Затем президент промоушена UFC Дэна Уайт анонсировал бой в своем «Инстаграме».
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Турнир UFC 244 запланирован на 2 ноября 2019 года. Соревнования пройдут в Нью-Йорке, США, на площадке «Мэдисон Сквер Гарден».
Оба спортсмена выступают в полусредневесовой категории.
Сегодня, 7 сентября, состоится турнир UFC 244, в рамках которого пройдет титульный бой между чемпионом промоушена в легком весе, россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Дастином Порье. Соревнования пройдут в Абу-Даби, ОАЭ.
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