Все любители фигурного катания ждали этот день. Седьмого сентября, наконец, началась презентация программ сборной России. Катаются спортсмены, в основном, без костюмов, да и основные технические козыри берегут на соревнования, но внимание приковано к фигуристам запредельное.

Nevasport оценил короткие программы членов сборной России по фигурному катанию и дал первые прогнозы на новый сезон.

Танцевальные пары

Пока Елена Ильиных думает о том, возвращаться ли в спорт, за место под солнцем борются несколько танцевальных российских пар, которые представили на контрольных прокатах свои ритм-танцы.

Никита Кацалапов и Виктория Синицина почти на одном дыхании показали ритм-танец под Singing In the Rain. Весьма эмоциональная программа странно смотрелась без костюмов, однако видно, что в новом сезоне эта пара будет бороться за самые высокие места.

Прямые конкуренты Кацалапова и Синициной Иван Букин и Александра Степанова на прокатах не выступили. Зато можно было посмотреть на Бетину Попову и Сергея Мозгова — очень оригинальная программа с экстравагантными костюмами запомнилась многим. На российской арене они поспорят со Степановой и Букиным за попадание в сборную.

Мужчины

Михаил Коляда остался Михаилом Колядой и сделал бабочку на тройном акселе. После прокатов фигурист списывал все на начало сезона, однако с каждым годом веры в то, что спортсмен исправится, все меньше. Но не будем загадывать — Коляда способен на сюрпризы. Андрей Лазукин упал с четверного, но в целом оставил очень приятное впечатление от программы. Падал неоднократно и Дмитрий Алиев, никак не получается у этого спортсмена совладать с прыжковой частью, чему может помочь большое количество стартов в сезоне.

Самыми запоминающимися программами стали прокаты Александра Самарина и Сергея Воронова. Самый сложный прыжковый набор вышел у Самарина: четверные лутц и флип, приправленные тройным акселем. Чтобы претендовать на медали — нужно исполнять программу чисто. Отличная короткая вышла у Сергея Воронова: чистое исполнение достаточно плотного прыжкового контента (тройной лутц, каскад из четверного и тройного тулупов, тройной аксель) было приправлено отличной эмоциональностью — под группу Queen другого увидеть не ожидаешь.

Спортивные пары

Фаворитами сезона пока кажутся все те же Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Однако на пятки им наступает молодая пара петербуржцев Александра Бойкова/Дмитрий Козловский — второй сезон по взрослым в их исполнении грозит быть весьма интересным.

Ксения Столбова и Андрей Новоселов провели первое выступление вместе на широкой публике, но без ошибок не обошлись. Хорошо видно, кто в паре ведущий, и другому предстоит подтягиваться до уровня партнера. Удастся ли это им в новом сезоне — посмотрим. Сюрприза можно ждать от вчерашних юниоров Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — эта пара выиграла по юниорам все и на прокатах смотрелась очень уверенно.

Хорошо для сравнения было бы увидеть программу Александра Энберта и Натальи Забияко, однако по болезни партнера эти фигуристы в прокатах не участвовали.

Девушки

Уровень шума на арене превысил все возможные нормы, когда на лед вышли девушки. В первой же разминке программы представили две ученицы Мишина Софья Самодурова, Елизавета Туктамышева, Алина Загитова и Евгения Медведева. Во второй разминке выступили трио Тутберидзе и Станислава Константинова.

Ученицы Тутберидзе откатались безупречно: Загитова, Трусова, Щербакова и Косторная выступили так, что никаких вопросов к ним быть не могло. Алена Косторная оставила короткую программу с прошлого года, однако так поступают многие бывшие юниоры. В ней она чувствует себя уверенно, с ней она выигрывала финал Гран-при — почему бы и нет?

Крики фанаток были настолько оглушающими, что Софья Самодурова растерялась и впервые за долгое время допустила в прокате несколько ошибок. Елизавета Туктамышева, выступавшая сразу после, тоже сделала бабочку в каскаде, однако тройной аксель все еще при ней.

Евгения Медведева пока не избавилась от падений и совершила ошибку в каскаде, Станислава Константинова и вообще назвала прокат «паршивеньким». Но контрольные прокаты на то и контрольные прокаты, чтобы наошибаться, нападать и сделать выводы к первым соревнованиям.

Завтра все эти фигуристы продемонстрируют произвольные программы — и температура на катке, несомненно, достигнет критической отметки.