Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов выиграли соревнования на третьем этапе серии Гран-при среди юниоров в Риге.

За произвольный танец пара набрала 100,46 балла, из которых за технику фигуристам поставили 53,58, а за компоненты программы — 46,88. Общая сумма баллов — 165,59, она и позволила спортсменам победить на этапе, несмотря на то, что в произвольном танце Худайбердиева и Филатов показали второй результат.

Еще одна российская пара Софья Тютюнина и Александр Шустецкий стали на Гран-при третьими. За произвольный танец они набрали 91,97 балла, из которых за технику 48,52, а за компоненты — 43,45. Общая оценка за выступление на этапе в Риге составила 152,79, которая позволила россиянам завоевать бронзу.

Отметим, также на этапе в Риге серебро завоевала россиянка Дарья Усачева, а в выступлениях юношей на пьедестале оказались Андрей Мозалев (первое место) и Даниил Самсонов (третье место).