Российский фигурист Сергей Воронов оценил своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах в «Лужниках». Спортсмен выступил безошибочно, исполнив каскад из четверного и тройного тулупов, тройной лутц и тройной аксель.

«Поставил цель и иду к ней, сегодня был маленький шажок», — заявил Воронов, слова которого приводит ТАСС. Фигурист отметил, что выступление в «Лужниках» доставило ему удовольствие, так как атмосфера арены знакома с детства.

Воронов подчеркнул, что не хочет эмоционально оценивать свой прокат, так как был сделан лишь маленький шаг. «Рассказывать о цели не буду, это как загадать желание и всем рассказать», — добавил фигурист.

Постановщиком короткой программы является Дмитрий Соловьев, к которому Воронов обратился с благодарностью за проделанную работу. «Это был интересный опыт», — подчеркнул спортсмен.

Произвольная программа состоится завтра, 8 сентября.