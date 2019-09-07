Российский голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своей мечте.

В интервью порталу РИА Новости Акинфеев рассказал, что очень сильно мечтает отдохнуть от своей публичности. » я понимаю, не получится просто походить без автографов, фотографий. Хочу себя почувствовать обычным человеком, чтобы так же, как и вы, отдохнуть в свой выходной», — отметил вратарь, добавив, что мечтает о том, чтобы хотя бы один день никто не просил у него автограф.

Напомним, с 16 лет Игорь Акинфеев играет в составе московского ЦСКА, в раннем возрасте он дебютировал и за сборную России. В составе московской команды Акинфеев становился обладателем Кубка УЕФА, а со сборной России выигрывал бронзу чемпионата Европы и доходил до четвертьфинала чемпионата мира.