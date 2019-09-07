Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поделилась своим отношением к открытым контрольным прокатам в «Лужниках».

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Елизавета Туктамышева рассказала, что контрольные прокаты должны показать техническим специалистам, что фигуристы наработали, а что нужно улучшить. «Чтобы к соревнованиях программы были готовы уже на сто процентов. Они максимально стараются помочь в плане программ», — сказала спортсменка.

Также Туктамышева отметила, что хорошо, что контрольные прокаты сейчас публичные. «Мы сразу переключаемся: оп, сезон начался, тут зрители, пора выступать и готовить платье. Это такой пинок под зад», — отметила спортсменка, добавив, что рада видеть столько людей на трибунах.

Напомним, на контрольных прокатах Елизавета Туктамышева с помарками представила короткую программу под музыку Астора Пьяцоллы «Tango Oblivion».