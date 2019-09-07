Российский боец смешанного стиля, друг Хабиба Нурмагомедова Зубайра Тухугов провел бой против представителя Великобритании Лерона Мерфи на турнире UFC 242. Соревнования проходят в Абу-Даби, ОАЭ.

Поединок продлился все пять минут и завершился ничейным результатом. Судейские оценки боя выглядят следующим образом: 29:28, 28:29, 28:28.

Поединок против Мерфи стал для Тухугова первым в UFC с 2016 года и пятым по счету, также россиянин впервые провел поединок, завершившийся вничью. Боец Лерон Мерфи так и остался непобежденным.

Ранее победы на турнире UFC 242 в Абу-Даби одержали российские бойцы смешанного стиля Омари Ахмедов и Муслим Салихов

Главным боем вечера назначен титульный поединок чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и американца, временного чемпиона Дастина Порье.