Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал свое выступление в квалификации на 14-м этапе серии Гран-при «Формулы-1» — Гран-при Италии. Слова спортсмена приводит официальный сайт команды.

По мнению Квята, итоговый результат (13-е место) не отражает истинного темпа машины. «На последнем круге во втором сегменте образовался трафик, хаос. Ехавшие впереди пилоты допускали ошибки. Даже справляясь с этим всем, я почти попал в третий сегмент. Очень жаль», — отметил Квят, добавив, что третий сегмент был в зоне досягаемости.

По мнению пилота, команда сама осложнила себе жизнь. «Попробовали ничто новое, но это не сработало. Будет уроком на будущее. Постараемся в гонке прорваться в очки», — заключил спортсмен.

На всех трех тренировках Даниил Квят ниже 10-й строчки не опускался. Заключительная гонка уикенда пройдет на автодроме «Монца» завтра, 8 сентября.