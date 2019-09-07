Финальный матч на Открытом чемпионате США по теннису между испанцем Рафаэлем Надалем и россиянином Даниилом Медведевым покажут в прямом эфире на Первом канале.

Встреча Надаля и Медведева состоится завтра, 8 сентября, ориентировочное начало матча назначено на 23:00 по московскому времени.

Даниил Медведев стал первым российским теннисистом за последние 14 лет, которому удалось пробиться в финал турнира Большого шлема.

Рафаэль Надаль в этом сезоне выиграл «Ролан Гаррос», на Открытом чемпионате Австралии он дошел до финала, где проиграл Новаку Джоковичу, а на «Уимблдоне» дошел до полуфинала, где уступил Роджеру Федереру.

Сегодня, 7 сентября, пройдет финал Открытого чемпионата США по теннису в женском одиночном разряде. В финале встретятся Серена Уильямс и Бьянка Андрееску.