Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье начали бой за чемпионский титул в легком весе на турнире UFC 242.

Поединок проходит в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

Для россиянина это уже вторая защита титула: в октябре 2018 Хабиб Нурмагомедов защитил чемпионский пояс в поединке с ирландцем Конором Макгрегором. После боя случилась потасовка, за которую россиянин получил дисквалификацию на девять месяцев. Бой против Порье станет первым для Нурмагомедова после окончания срока отстранения.

Дастин Порье получил право на чемпионский бой с Хабибом Нурмагомедовым, поскольку в мае 2019 года одержал победу над Максом Холлоуэем и стал временным чемпионом UFC.