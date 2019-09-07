Российский боец UFC Ислам Махачев одержал победу над бразильцем Дэви Рамосом на турнире UFC 242.

Оба соперника выступают в легкой весовой категории. Махачев одержал победу в поединке единогласным решением судей. Поединок продлился три раунде. Решение судей по раундам — 29-27, 30-26, 30-26 в пользу Махачева.

Последний бой в рамках промоушена UFC Ислам Махачев провел на турнире UFC Fight Night 149 в Петербурге в апреле 2019 года.

Главным боем вечера на турнире UFC 242 станет чемпионский поединок Дастина Порье и Хабиба Нурмагомедова. Российский боец будет защищать чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории. Эта защита станет второй для Хабиба: в октябре 2018 года Конор Макгрегор не смог отвоевать пояс у российского бойца.