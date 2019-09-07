Американский боец смешанного стиля Чел Соннен рассказал о важном факторе, который может помешать Хабибу Нурмагомедову одержать победу над Дастином Порье и защитить титул чемпиона UFC в легком весе.

В интервью ESPN Соннен отметил, что на арене в Абу-Даби, где проходит турнир UFC 242, очень жарко. «При такой жаре пот у бойцов выделяется очень быстро. Например, Порье в поединке с таким мастером грепплинга и борьбы как Хабиб… Ему [Хабибу] он совершенно не нужен. Почему запретили обмазываться маслом? Потому что соперники совсем не могут вас схватить. То же самое и с потом», — отметил американец.

Также Соннен отметил, что у Хабиба будет меньше минуты, чтобы перевести бой в партер, когда при обычных условиях есть 2-3 минуты.

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Дастина Порье состоится на турнире UFC 242 и станет главным боем вечера.