Американская теннисистка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску начали финальный матч в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.
Встреча проходит на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке.
Уильямс в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 11 минут. Уильямс сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.
У Бьянки по итогам вышло семь эйсов, четыре брейка из семи и девять двойных ошибок.
В прошлом году Серена Уильямс также играла в финале Открытого чемпионата США, она уступила японке Наоми Осаке.
В мужском одиночном разряде победителя US Open определят Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.
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