Сирена Уильямс в платье для US Open 2018. Фото из инстаграма serenawilliams

Сирена Уильямс в платье для US Open 2018. Фото из инстаграма serenawilliams

Американская теннисистка Серена Уильямс и канадка Бьянка Андрееску начали финальный матч в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США по теннису.

Встреча проходит на стадионе имени Артура Эша в Нью-Йорке.

Уильямс в полуфинале обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 11 минут. Уильямс сделала шесть эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть брейк-пойнтов из шести.

Андрееску попала в финал своего дебютного US Open, обыграв швейцарку Белинду Бенчич (7:6 (3), 7:5).

У Бьянки по итогам вышло семь эйсов, четыре брейка из семи и девять двойных ошибок.

В прошлом году Серена Уильямс также играла в финале Открытого чемпионата США, она уступила японке Наоми Осаке.

В мужском одиночном разряде победителя US Open определят Рафаэль Надаль и Даниил Медведев.