Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дастином Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Поединок прошел в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты. Арена вместимостью в 13 тысяч зрителей была построена к турниру на искусственном острове Яс. Все билеты на ивент были раскуплены за 96 часов.

В первом раунде Хабиб Нурмагомедов пытался перевести бой в партер, однако Порье смог выстоять и встать на ноги к концу пятиминутки.

Во втором раунде бойцы выдали небольшой отрезок на ногах, а затем Хабиб снова повалил Порье наземь.

Дастин Порье сдался после того, как Хабиб провел удушающий прием в третьем раунде, после того, как повалил американца на пол.