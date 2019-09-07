Российский боец смешанного стиля Александр Волков и бразилец Джуниор Дос Сантос проведут бой на турнире UFC в Москве в ноябре 2019 года. Об этом в своем телеграм-канале сообщил спортивный журналист Василий Конов.

Ранее сообщалось, что представители команды бразильского бойца вели переговоры о проведении поединка между Дос Сантосом и Волковым.

Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября 2019 года.

Напомним, Александр Волков должен был возглавить турнир UFC в Санкт-Петербурге в апреле 2019 года. Его соперником был назначен голландец Алистар Оверим. Незадолго до турнира Александр Волков снялся, поскольку у него обострилась травма спины. В карде боя Александра Волкова заменил Алексей Олейник, который проиграл Алистару Овериму.