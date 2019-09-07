На автодроме «Монца» состоится итоговая гонка Гран-при Италии, 14-го этапа чемпионата мира по кольцевым автогонкам «Формула-1».

Спортсмены преодолеют по дистанции 53 круга или чуть более 306 километров.

По результатам квалификации поул-позицию в итоговой гонке займет французский пилот «Феррари» Шарль Леклер. Вторым в квалификации стал британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, с третьим результатом в третьем сегменте финишировал финн Валттери Боттас.

Отметим, что в заключительном сегменте квалификации в аварию попал финн Кими Райкконен. Он занял итоговое десятое место.

Не смог преодолеть барьер финального сегмента квалификации Даниил Квят. Во втором сегменте он показал тринадцатый результат, проехав круг с результатом — 1:20.630.