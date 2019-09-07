Американский боец UFC Дастин Порье эмоционально отреагировал на поражение от россиянина Хабиба Нурмагомедова в поединке за титул чемпиона мира в легком весе. После окончания боя Порье не смог сдержать слёз.

Давая интервью, американец заплакал в прямом эфире. Он отметил, что теперь хочет провести время со своей семьей.

Напомним, бой состоялся в Абу-Даби на турнире UFC 242. Нурмагомедов одержал досрочную победу в третьем раунде, применив удушающий прием. Таким образом, россиянин остался непобежденным: за 18 поединков он не потерпел ни одного поражения. Хабиб во второй раз защитил титул чемпиона. В прошлом поединке он одолел ирландца Конора Макгрегора тем же удушающим приемом.

Для Порье эта неудача стала первой с 2016 года.