Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева оценила своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах. Спортсменка допустила одну ошибку, упав с каскада.

Медведева хорошо исполнила двойной аксель и тройной лутц, но упала со второго прыжка в каскаде из тройных флипа и тулупа.

После проката фигуристка отметила, что зрители в «Лужниках» оказали ей потрясающую поддержку. По словам Медведевой, раньше она неврничала из-за такого внимания к себе, но теперь это не сбивает ее.

Спортсменка подчеркнула, что уже почувствовала начало нового сезона. «У меня не было отдыха, чему я, кстати, очень рада. Сейчас я в очень хорошей форме», — сказала Медведева, слова которой приводит «Российская газета».

Произвольная программа состоится сегодня, 8 сентября.