Канадская теннисистка Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале US Open и стала победительницей турнира. Матч закончился в двух сетах со счетом 6:3, 7:5.

Решающий поединок продлился 1 час 41 минуту, за это время Андрееску пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из двенадцати. Уильямс записала на свой счет девять эйсов, восемь раз ошиблась на подаче и сделала три брейка.

На пути к финалу американка выбила из борьбы Марию Шарапову, Кэти Макналли, Каролину Мухову, Петру Мартич, Ван Цян и Элину Свитолину. Андрееску одержала победы над Кэти Волынец, Кирстен Флипкенс, Каролиной Возняцки, Тейлор Таунсенд, Элизой Мертенс и Белиндой Бенчич.

Ранее Андрееску ни разу в карьере не выигрывала турнир «Большого шлема».