Российская Премьер-Лига на официальном сайте выложила точно расписание матчей сезона-2019/20 с 9-го по 19-й тур. Ранее с этим были проблемы — РПЛ выкладывала информацию о ближайших матча в середине каждой недели. Болельщики могли знать только, кто с кем играют, а время игр было неизвестно.

По новому расписанию «Зенит» откроет девятый тур матчем с «Арсеналом» в пятницу, сентября, в 20.00. Дальше тур продолжится двумя матчами в субботу («Спартак»-«Урал» в 16.30 и «Сочи»-«Локомотив» 19.00). Три игры пройдут в воскресенье — «Оренбург»-«Рубин» 14.00, «Тамбов»-ЦСКА 16.30 и «Краснодар»-«Крылья Советов» 19:00.

Тур закроется двумя играми в воскресенье — вечером сыграют «Динамо»-«Уфа» (20.00) и «Ростов»-Ахмат» (20.30).