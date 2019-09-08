Российский боец Хабиб Нурмагомедов, защитивший титул чемпиона UFC в легком весе в поединке, рассказал о своем следующем сопернике. В субботу Хабиб произвел удушающий прием, победив в третьем раунде американца Дастина Порье.

«Мой следующий соперник — это добротный стейк и бургер с двойной порцией сыра. Я хочу насладиться этим, дайте мне хотя бы парочку дней», — сказал Хабиб.

Большое количество еды не повлиял на вес Хабиба, который не собирается менять весовую категорию.

«Я не хочу ни спускаться в весовой категории, ни подниматься. Мне неважно — один пояс, два пояса. Я чувствую себя великолепно в легком дивизионе», — отметил он.

Ранее было известно, что следующим соперником Нурмагомедова будет Тони Фергюсон — именно он намеревался сразиться с победителем боя Хабиб-Порье.