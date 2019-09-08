Российский боец Хабиб Нурмагомедова снова выпрыгнул из клетки. Случилось это после победного боя с Дастином Порье. Впрочем сейчас, это был прыжок радости.

Хабиб все объяснил, после победы, у него там сидели три дяди. Он хотел к ним, но они находились сзади Даны Уайта. Хабиб хотел приземлиться на него, потому что но мягкий, а потом пошла неразбериха.

«Это был прыжок радости. Но это надо прекращать. Имею в виду, прыжки. Первое, чему мы учим — это уважение. Зал, тренера, друзей и прочее. Этим и отличаются единоборства. Прыжкам мы никого не учим. Потом, когда у дяди на руках был, говорю: «Отпусти». Но уже не отпускали», — сказал после боя Хабиб.

Год назад, напомним, Хабиб произвел прыжок после боя с ирландцем Конором Макгрегором, тем самым спровоцировав конфликт между двумя сторонами.