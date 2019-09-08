Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор захотел провести бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым в Москве. Данную прихоть ирландец опубликовал в своем твиттере, следом за победой Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье.

«Поставьте мой реванш в Москве», — написал Макгрегор в в твиттере.

Book my rematch for Moscow. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 7, 2019

В субботу Нурмагомедов сразил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде. Россиянин во второй раз с успехом защитил титула, продлив победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев. Порье лишился пояса временного чемпиона.

В октябре 2018 года Хабибы выходил биться против Конора Макгрегора, победив его удушающим приемом в челюсть в четвертом раунде. После того боя началась массовая драка, после чего оба бойца были дисквалифицированы. Конор до сих пор не провел ни одного боя.