Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подвел итоги боя с Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 в Абу-Даби. Нурмагомедов раскрыл некоторые тактические особенности ведения поединка.

По словам Хабиба, ему не понравилось, что Порье ударил его по лицу, но он все контролировал. При этом Порье был очень близок к гильотине. По словам Хабиба, это была очень хорошая гильотина, но он ожидал это от Порье, поскольку смотрел его бои.

«Из-за этой попытки он потерял много сил и энергии. Это была часть моей игры. Первый раз был очень хороший и плотный. Второй я специально оставил шею, потому что второй раз был более слабым. Я сувствовал, что он тратит энергию — гильотина забирает много сил. План сработал: он физически надломился и подустал. Для завершения боя ему нужно было меня задушить до потери сознания», — сказал Хабиб после боя.

Напомним, Нурмагомедов на турнире UFC 242 одержал победу удушающим приемом, сломив сопротивление соперника в третьем раунде. Эта победа стала для Хабиба 28-й в смешанных единоборствах, при этом он никогда не уходил с карда побежденным.