Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своей возможной реакции в случае того, если он услышит свист в финале US Open. Ранее публика освистывала теннисиста за слишком импульсивное проявление эмоций во время матчей.

«Если услышу свист, это меня удивит. Но тогда я вновь впитаю всю энергию и буду двигаться дальше. Как я уже говорил, я не горжусь тем, что сделал. Работаю над тем, чтобы никогда не повторять это снова», — цитирует Медведева официальный сайт US Open.

Медведев отметил, что постоянно спрашивает себя, почему это происходит. По его словам, он получил много ответов и теперь пытается снова не проявлять импульсивное поведение.

В финале US Open Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем. Финальный матч турнира состоится сегодня, 8 сентября, начало — в 23:00 мск.