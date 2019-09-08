Глава UFC Дана Уайт озвучил следующего вероятного соперника российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. По его словам, следующим оппонентом россиянина должен стать Тони Фергюсон.

«Конечно, если Тони согласится», — сказал Уайт.

Ранее уже было известно, что Тони Фергюсон встретится с победителем боя между Порье и Хабибом. Напомним, Хабиб одержал победу в третьем раунде, произведя удушающий прием, после чего американец остановил поединок. Российский боец во второй раз подряд защитил титул абсолютного чемпиона UFC в легкой весовой категории, одержав 28-ю победу в карьере.