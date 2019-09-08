Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, как развивались события при его возвращении на пост наставника магнитогорского клуба. По словам экс-тренера СКА и сборной России, все произошло неожиданно.

Воробьев отметил, что они с сыном ели шницель, смотря параллельно два матча — «Металлург» — «Витязь» и «Автомобилист» — СКА. В это время и поступил звонок от вице-президента клуба Геннадия Величкина, который передал трубку президенту Виктору Рашникову.

По срокам пока говорить рано. Нужно обговорить все детали, после чего станет ясно. Официально подписи под соглашением пока не стоят. В ближайшее время всё решим. Впереди у «Металлурга» важная выездная серия, хочется максимально к ней подготовиться», — приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Напомним, что Воробьев отработал в сборной России два чемпионата мира, а также находился во главе тренерского штаба СКА прошлый сезон.