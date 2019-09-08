Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что хочет, чтобы российский боец Хабиб Нурмагомедов сразился с американцем Тони Фергюсоном.

По словам Дзюбы, это будет очень крутой бой, который он ждет. Дзюбе хочется понять, кто же в этом дивизионе UFC самый крутой боец.

«Фергюсон — тот парень, который доставит Хабибу больше всех проблем», — приводит слова Дзюбы Sport 24.

Напомним, в субботу, 7 сентября, Нурмагомедов сразил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде на турнире UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ).

Глава UFC Дэйна Уайт уже заявил, что следующим соперником Хабиба должен стать именно Тони Фергюсон. Также ирландец Конор Макгрегор попросил назначить ему бой с Хабибом в Москве.