В Фошане начался заключительный матч группового этапа чемпионата мира — сборная России играет с командой Венесуэлы. Предыдущий матч россияне проиграли поляка, а венесуэльская сборная крупно уступила Аргентине. Обе сборные лишились шансов попасть в плей-офф турнира.

При этом обе команда попали в олимпийскую квалификацию. Это будет матч, в котором оба тренера могут экспериментировать — играть без особой турнирной значимости.

Венесуэла прошла в группа I из предварительного раунда группы А, где она добилась победы на Кот-д»Ивуаром и Китаем, но уступила Польше. Россияне обыграли Нигерию и Южную Корею, но проиграли Аргентине. Для обоих команд этот матч — возможно выбрать себе более слабого соперника в турнире за 16-24-е места.