Руководитель UFC Дэйна Уайт рассказал о возможности поединка-реванша между абсолютном чемпионом организации в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором. Конор выразил желание подраться с Хабибом в Москве.

«Даже не знаю. Конор-то всегда хочет этот бой. Но пока этому бою просто нет места», — цитирует Уайта ТАСС.

Бойцы встречались 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе — ирландец проиграл Хабибу удушающим приемом в челюсть в четвертом раунде. После боя спортсмены затеяли массовую потасовку, после чего были дисквалифицированы.

В субботу Нурмагомедов победил в титульном бою американца Дастина Порье, тем самым во второй раз защитив титул чемпиона UFC в легком весе.