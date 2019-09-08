Российская фигуристка Алина Загитова рассказала, что не готова к экспериментам со своей внешностью. Олимпийская чемпионка не стала бы менять свой цвет волос.

Загитову спросили, готова ли она сделать тату или перекраситься в блондинку.

«Ни то, ни другое. Пока к таким экспериментам не готова», — приводит слова Загитовой Sports.ru.

Также Загитова отметила, что по утрам есть нужен кусочек шоколадки, книгам она предпочитает интернет, а между русским и математикой выберет второе.

В субботу российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова без помарок исполнила короткую программу на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в «Лужниках» в Москве.

Короткую программу фигуристке поставил Даниил Глейхенгауз под музыку израильской фигуристки Ясмин Леви Me Voy (исп. «Я ухожу»).