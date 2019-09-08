Член команды бывшего чемпиона UFC Конора Макгрегора и боец Bellator Дилон Дэнис уверен в победе Макгрегора в возможном реванше с Хабибом Нурмагомедовым. После победы Хабиба над Дастином Порье на турнире UFC 242 Дэнис оставил соответствующую запись в своем твиттере.

«Запомните мои слова. Конор выиграет в реванше», — написал Дэнис.

Напомним, в октябре 2018 года Конор уступил Хабибу в четвертом раунде удушающем приемом в челюсть. Дилон Дэнис тогда находился в зале и спровоцировал Нурмагомедова на знаменитый прыжок из клетки. В ходе того боя Дэнис оскорблял российского спортсмена.

После боя Хабиба и Порье Макгрегор выразил желание провести бой с Хабибом в Москве. Однако руководитель UFC Дана Уайт подчеркнул, что для реванша сейчас нет места.