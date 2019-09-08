Российский теннисист Даниил Медведев сыграет в финале Открытого чемпионата США с Рафаэлем Надалем. Медведев назвал причины своего прогресса в последнее время, отметив, что ему очень помогает поддержка жены Дарьи.

«Супруга — мой духовный наставник. Она сильно мне помогает», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

Также Медведев рассказал о других причинах. По его словам, он проиграл много матчей, когда начинал рисковать. После этих игр он сидел и думал, что не хочет проигрывать только из-за риска, потери концентрации, болельщиков или судей. Медведев решил, что будет проигрывать, только если будет выглядеть хуже соперника.

Матч с Надалем начнется в 23.00 и будет показан в эфире Первого канала.