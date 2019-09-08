Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о возможном возвращении в КХЛ по окончании контракта с американским клубом. Соглашение 33-летнего россиянина действует еще два года, по которому он получает 9,5 млн долларов за сезон.

Овечкин пока не загадывает, что будет за оставшееся время по контракту. Хоккеист отметил, что игра становится все быстре, поэтому команда готова к таким скоростям и просто быть сильнее.

«Конечно, я хочу играть до тех пор, пока не смогу играть. Вернуться в КХЛ, как поступили Илья Ковальчук и Павел Дацюк? Не хочу быть тем, кто возвращается ради прикола. Если буду оставаться на том же уровне, тогда да, – цитирует Овечкина NBC Sports.

Ранее Овечкин рассказал о возможном завершении карьеры хоккеиста после окончания контракта в 2021 году. Форвард отметил, что него есть много вариантов и он не будет их скрывать.