Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончарренко может продолжить карьеру в Китае. Местная федерация фигурного катание проявляет интерес к российским специалистам для подготовки своих фигуристов к домашней Олимпиаде, которая пройдет в Пекине 2022 году.

Китай уже обозначил интерес к Гончаренко, которая в разное время готовила Сотникову, Радионову, а также сотрудничала с Максимом Ковтуном и Сергеем Вороновым.

Недавно Инна Гончаренко поделилась мыслями по поводу новой короткой программы Елизаветы Туктамышевой, которую поставила канадский хореограф Ше-Линн Бурн. А также программу «Девочка на шаре» в исполнении 13-летней Камилы Валиевой, похвалив фигуристку.