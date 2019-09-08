Сборная России по баскетболу успешно завершила чемпионата мира в Китае. В последнем матче группового этапа команда Сергея Базаревича оказалась сильнее Венесуэлы со счетом. Россияне покидают турнир, выполнив задачу минимум.

Российская команда удачно начала матч, но как бывает на этом турнире, дала возможность приспособиться к своей игре своему сопернику. В третьей четверти Венесуэал даже вышла вперед на шесть очков. Но после тайм-аута Сергея Базаревича российская команды стала действовать энергичнее, после чего сделала рывок.

В концовке Венесуэла попыталась отыграться, но россияне показали дисциплину и характер.

Теперь россияне поедут домой, забронировав себе путевку в олимпийскую квалификацию.