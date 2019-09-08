Главный тренер «Сочи» Александр Точилин определился с составом своей команды на товарищеский матч против «Зенита», который пройдет на стадионе «Смена» в Петербурге. В старте южного клуба сыграют много бывших игроков «Зенита».

В воротах сыграет Фролов. В центре обороны Миладинович, Новосельцев и Юрганов. По краям Маргасов и Набиуллин. В центре поля сыграют Нобоа и Цаллагов. По краям атаки выйдут Бурмистров и Мостовой. В центре нападения сыграет Антон Заболотный.

Напомним, что в летнее межсезонье в «Сочи» из «Зенита» перешли восемь футболистов «Зенита»: Миха Мевля, Иван Новосельцев, Эльмир Набиуллин, Ибрагим Цаллагов, Дмитрий Полоз, Кристиан Нобоа, Андрей Мостовой, Антон Заболотный.