Сергей Семак определился со стартовым составом «Зенита» на товарищеский матч с «Сочи». Встреча пройдет на стадионе «Смена» в Петербурге.

В воротах сыграет свой первый матч после возвращения Александр Васютин. Справа выйдет Игорь Смольников. На левом фланге сыграет кто-то из центральных защитников — в составе присутствуют новичок Йордан Осорио, а также Эммануэль Мамана и Ярослав Ракицкий. В центре поля должны сыграть Матиас Краневиттер и Далер Кузяев. На правом фланге выйдет Алексей Сутормин, на левом — Олег Шатовв. Чуть в оттяжке выйдет Себастьян Дриусси. Единственного форварда сыграет Максим Бачинский.

В запасе остались вратарь Михаил Кержаков, а также Вадим Симутенков, Воробьев, Иванов, Капленко и Жиров. Встреча на поле Академии «Зенита» начнется в 14.00.