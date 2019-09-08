Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел итоги последнего матча сборной России на чемпионате мира. Российские баскетболисты выиграли со счетом 69:60. Несмотря на победу, Россия покинула турнир, не сумев пробиться в плей-офф.

«Нам сильно хотелось победить, чтобы уехать с положительным балансом. Должны строить команду. Не все смогли перебороть себя, но все же нашлись люди, которые бились. Я рад, что мы победили. Победа была важна с точки зрения квалификационного турнира к Олимпиаде, но самое главное — ее нужно было добиться для самоуважения.

Россия на чемпионате мира выступала без многих ключевых игроков (Шведа, Мозгова, Кулагина, Хвостова, Боломбоя), но все смогла решить главную задачу — пробиться в олимпийскую квалификацию. Россия обыграла Нигерию, Южную Корею и Венесуэлу, но проиграла Аргентине и Польше.