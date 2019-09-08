На стадионе «Смена» в Академии «Зенита» начался товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». Команды играют в составах, которые не задействованы для матчей сборных стран.

В составе «Сочи» на поле появились бывшие игроки «Зенита» Антон Заболотный, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз, Ибрагим Цаллагов и Андрей Мостовой.

У «Зенита» в основе впервые сыграют вратарь Александр Васютин, защитник Йордан Осорио. В центре поля действует Матиас Краневиттер. После травмы появляется Себастьян Дриусси. Дебютирует за «Зенит» молодой воспитанник Максим Бачинский. Также в основе Маммана, Ракицкий, Смольников, Кузяев и Сутормин.