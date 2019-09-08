Полузащитник Алексей Сутормин открыл счет своим голам за «Зенит. Это событие произошло в товарищеском матче с «Сочи», который в эти минуты проходят на стадионе «Смена». Сутормин отличился на второй минуте после передачи Матиса Краневиттера. Вышел один на один с Фроловым и поразил дальний угол.

Сутормин в этом матче занимает позицию левого латераля в схеме 3-5-2. На противоположном краю действует Игорь Смольников. В центре обороны играют Осорио, Маммана и Ракицкий. В центре поля — пара центральных полузащитников Кузяев-Краневиттер. Группа атаки — Дриусси, Шатов и Бачинский.

С капитанской повязкой у «Зенита» играет Ярослав Ракицкий. Отметим, что на стадионе «Смена» нет аншлага.