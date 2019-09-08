На проходящих выборах губернатора в Санкт-Петербурге свой выбор сделал главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Еще до контрольного матча с «Сочи» Семак прибыл на избирательный участок №1247 и сделал свой выбор. Об этом Семак сообщил через свой инстаграм-сторис.

«Избирательный участок №1247. Идем голосовать», – отметил Семак.

Напомним, в начале июня главный тренер «Зенита» стал сопредседателем предвыборного штаба кандидата в Губернаторы Санкт-Петербурга Александра Беглова.

А еще ранее Семак попал в список самых знаменитых жителей Петербурга. Тренер возглавил «Зенит» в 2018 году. В своём дебютном сезоне специалисту удалось привести петербургский клуб к чемпионству.