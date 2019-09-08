Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии поединка шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы против Казахстана рассказал о физическом состоянии игроков сборной России.

Черчесов отметил, что команда порадовалась победе над Шотландией пять минут, после чего готовится дальше. Тренер хочет набрать максимальное количество очков.

Что касается состояния игроков, то врачи сказали Черчесову, у кого то побаливает и потягивает. Тренер сообщил, что чуть меньше тренировался Ионов, поскольку у него побаливает икроножная.

«Завтра на утренней разминке еще раз оценим состояние игроков и решим, кто готов», — сказал Черчесов.

Матч Россия — Казахстан состоится завтра, 9 сентября, в Калининграде. Начало игры в 21:45 по московскому времени.