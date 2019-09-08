Бывший боец смешанных единоборств Олег Тактаров, чемпион UFC-6 Олег Тактаров оценил бой между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Хабиб победил в третьем раунде после удушающего приема.

По словам Тактарова, Порье проиграл поединок сам себе.

«Отдать все силы удушающему приёму без плотного захвата, а лишь через руку и с одной ногой соперника под контролем… Это было унизительно по отношению к навыкам Хабиба, которому я присуждал приз за лучшую технику ещё в 2008 году, на соревнованиях», — цитирует Тактарова «Чемпионат».

По мнению Тактарова, Порье имел шанс на победу, но ему стоило держать тактики. Нокаут с его стороны вполне мог случиться в третьем-четвертом раунде, если Порье не переоценил свои возможности.

После боя в активе Хабиба стало 28 поединок из 28 без поражений.