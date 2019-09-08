Бывший биатлонист Антон Шипулин лидирует в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу Свердловской области. По информации пресс-секретаря предвыборного штаба Шипулина с десяти крупнейших городах Серовского избирательного округа, которые занимают 75% теории, за Шипулина проголосовало 52% избирателей.

Ближайшие оппоненты Шипулина набрали существенно меньше: Алексей Коровкин получил 20 процентов голосов, а Габбас Даутов — пятнадцать.

Напомним, недавно олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин рассказал о том, каким образом он не сообщил региональному избиркому о ценных бумагах на 13 миллионов рублей. Шипулин назвал случившееся технической ошибкой при заполнении декларации, однако умысла скрывать что-то у него не было