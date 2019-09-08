На стадионе «Смена» завершился товарищеский матч между «Зенитом» и «Сочи». Встреча завершилась победой команды Сергея Семака со счетом 2:1.

Уже на второй минуте счет открыл полузащитник Алексей Сутормин, реализовавший момент после паса Матиаса Краневиттера. В середине первого тайма «Зениту» удалось увеличить преимущество — отличился нападающий Максим Бачинский, дебютировавший в основном составе «Зенита».

Под занавес первого тайма Никита Бурмистров сократил отставание в счете, застав врасплох вратаря Александра Васютина.

Это был последний гол в матче, хотя на 55-й минуте был удален защитник Эльмир Набиуллин за грубый прием против Эммануэля Мамманы.

Ближайший матч в чемпионате России «Зенит» проведет в пятницу, 13-е сентября с тульским «Арсеналом».